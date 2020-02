Tre av fire i Australia ramma av skogbrannane

utenriks

Ei undersøking frå The Australian National University (ANU) viser at 14 prosent av respondentane vart direkte ramma av brannane ved at eigedommane deira vart skadde eller øydelagde, eller fordi dei måtte evakuere.

Dei uvanleg store skogbrannane i Australia har svidd av meir ein 12 millionar hektar skog og mark sidan september. Brannane har òg kravd 28 liv, øydelagt meir enn 2.000 heimar og gjort enorm skade på dyrelivet i landet.

I tillegg er Australias turistnæring hardt ramma etter brannane fordi turistane ikkje kjem. Ein australsk turistorganisasjon, ATEC, anslo i januar at tapet vil utgjere 4,5 milliardar australske dollar i år. Det svarer til nær 28 milliardar kroner.

18 millionar personar ramma

Om lag 78 prosent opplyser i den nye undersøkinga at dei vart indirekte ramma, til dømes ved at dei vart utsette for røyk, måtte endre reiseplanar, var bekymra eller hadde familie og venner som var direkte ramma. Til saman gjeld det meir enn 18 millionar personar.

Professor Nicholas Biddle, som leier arbeidet med undersøkinga, seier mange kjem til å leve med etterverknader i mange år framover.

Omfanget av brannane har overraska forskarar, som peikar på at brannane vart forsterka at langvarig tørke og endra vêr på grunn av klimaforandringar.

Nedtur for Morrison

Undersøkinga viser òg at statsminister Scott Morrison mista oppslutning på grunn av måten han handterte skogbrannkrisa på. Morrisons «tillitsscore» fall frå 5.25 av 10 i juni til 3.92 av 10 i januar.

Morrison har fått kraftig kritikk for handteringa av skogbrannane og haldninga hans til årsakene til brannane. Morrison reiste på feire til Hawaii då delar av Australia brann. Han har i ettertid innrømt at han kunne handtert situasjonen betre.

– Berre 27 prosent av respondentane svarer at dei har tillit eller svært høg tillit til regjeringa, seier Biddle. Det er eit fall på 11 prosentpoeng på tre månader.

– Det er eitt av dei største falla i tillit eg nokon gong har sett på så kort tid, seier professoren.

Meir enn 3.000 personar deltok i undersøkinga i januar.

