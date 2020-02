Syrarar på flukt: – Dette er helvetet

utenriks

Alhamdo er engelsklærar og regimekritikar. I løpet av krigen i Syria har han brukt stemma si til å prøve å få verda til å reagere på det som skjer i heimlandet hans. Men i ei lydmelding til det svenske nyheitsbyrået TT har han for første gong problem med å formulere seg. No har òg bombene byrja å falle over heimbyen hans Darat Izza i Aleppo-provinsen.

Den 34 år gamle småbarnsfaren var i gang med å førebu flukta til familien og hadde akkurat tatt avskjed med svigerforeldra då bombefly plutseleg slapp den eksplosive lasta si over eit sjukehus like ved.

Då han hasta heim til barna, fire år gamle Lamar og eittåringen Mohammed, høyrde han lyden av endå eit fly.

– Vi slengde oss ned på bakken, eg prøvde å halde rundt barna mine, men dei var for langt unna, seier Alhamdo til TT.

Redde barn

Han er merkbart skaka etter angrepet.

– Etter eksplosjonen vart alt svart. Eg høyrde skrik og såg skrekken og tårene i ansikta til barna mine. Eg veit ikkje kva eg skal gjere no. Eg vil fortelje. Men det er ikkje fleire ord igjen, dette er ein heilt forferdeleg situasjon, seier han.

No har familien flykta og lagt alt bak seg endå ein gong. Førre gong var i 2016, då dei flykta frå bomberegnet mot den austlege delen av Aleppo før heile byen vart tatt tilbake av den syriske regjeringshæren.

I Alhamdos ryggsekk ligg nokre viktige papir og ein PC, men ikkje nokon ekstra klede til barna, heller ikkje til dei vaksne. Dei reiste av garde på ein motorsykkel, men utan å vite kvar dei skulle dra.

– Blir berre verre

– Vi drog utan nokon plan. Vi kunne ikkje bli verande. No har vi ikkje noko, verkeleg ikkje noko. Barna er så redde, og situasjonen kjem berre til å bli verre, seier Alhamdo.

Dei neste dagane skal familien bu heime hos ein venn i ein annan by. Deretter håper dei på å finne eit anna hus. Gjennom tysdagen vil Alhamdo prøve å reise tilbake til Darat Izza for å få meg seg nokre fleire eigedelar.

– Det er farleg, men eg har ikkje så mange alternativ. Kona og barna mine orkar ikkje bombene lenger. Vi vart tvinga til å flykte frå Aleppo. Vi har sett død. Og no dette. Vi har sett øydelegging. Det er overalt. Dette er helvetet, ikkje noko anna, seier han.

Rykker fram

Dei syriske regjeringsstyrkane har ved hjelp av russiske bombefly rykt fram på landsbygda i Aleppo, der opprørarar har behalde kontrollen i fleire år etter at millionbyen med same namn vart heilt tatt tilbake av Assad-regimet i slutten av 2016. Offensiven går òg føre seg i naboprovinsen Idlib.

Over 900.000 menneske, dei fleste kvinner og barn, har flykta frå kampane og luftangrepa sidan desember. Titusenvis må sove ute i vinterkulda, og måndag opplyste FN av babyar og små barn er blant dei som har frose i hel.

Under angrepet mot Darat Izza, som måndag kveld framleis var under opposisjonskontroll, vart eitt av sjukehusa i byen ramma direkte i eit luftangrep, opplyser Mazen Kewara frå Syrian American Medical Society. To tilsette vart såra i angrepet.

Eit anna luftangrep ramma like ved ein helseklinikk 150 meter unna. Øydeleggingane var så store at klinikken vart sett ut av drift, melder nyheitsbyrået AP.

