Kina: Lågaste talet på nye smitta hittil i februar

utenriks

I den daglege oppdateringa frå helsekommisjon i Hubei-provinsen, der viruset først vart påvist i desember, blir det opplyst om 1.807 nye smitta.

I heile Kina er talet 1.886 nye smitta. Det er ein nedgang i talet på nye smitta samanlikna med dagen før og det lågaste talet som er registrert i februar. Talet på nye smitta har falle i Kina utanfor Hubei dei to siste vekene.

Ein ny analyse gjort av WHO tyder på at spreiinga av covid-19-viruset kan vere i ferd med å bremse opp, ifølgje DPA. Organisasjonen peikar samtidig på at det er for tidleg å seie om nedgangen held fram.

Over 72.000 smitta

Meir enn 72.000 menneske er smitta av covid-19-viruset i Kina, og fleire hundre er smitta i utlandet. WHO påpeikar at berre ei lita mengde har vorte smitta utanfor episenteret til epidemien i Hubei og at døyelegheita til viruset er låg.

Hos meir enn 80 prosent av pasientane har sjukdommen gitt milde symptom og dei har vorte friske, opplyser WHO.

I resten av verda er det om lag 900 smittetilfelle, men berre fem dødsfall i Filippinane, Frankrike, Hongkong, Japan og Taiwan.

Cruisefrykt

Om bord i cruiseskipet Diamond Princess, som ligg i karantene i den japanske hamnebyen Yokohama, er det hittil påvist smitte hos 454 passasjerar og mannskap.

Amerikanske styresmakter har evakuert 340 passasjerar frå skipet og floge dei tilbake til USA, og 14 av desse har fått påvist smitte.

Også Canada hentar heim passasjerar frå skipet, skriv Reuters.

Då cruiseskip Westerdam fekk legge til i Kambodsja etter å ha vorte nekta i fleire andre hamner som følgje av virusfrykt, verka det som ei solskinshistorie. Dei over 2.000 passasjerane om bord vart møtte av statsministeren i landet.

Dei vart sjekka for smitte og fekk lov å reise vidare. Det viste seg likevel at ei 83 år gammal amerikansk kvinne, som reiste vidare til Malaysia, var smitta.

WHO har tidlegare sagt at reiserestriksjonar er nødvendig og meiner heller ikkje det er grunn til å redusere cruisetrafikken.

– Tiltak bør tilpassast situasjonen, seier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebredyesusu.

Økonomisk uro

Trass forsikringar frå WHO held den økonomiske uroa fram. Mellom anna er Kinas største bilmesse utsett. Ei innovasjonsmesse i Genève er òg utsett, og folk hamstrar varer i Hongkong og Singapore.

Forsyningskjedene til globale selskap som Apple og Toyota er påverka fordi produksjonslokale i Kina er mellombels stengde. Apple seier selskapet ikkje forventar å møte omsetningsmålet for første kvartal.

BHP, det største gruveselskapet i verda, åtvarar om at etterspørselen etter råvarer kan påverkast av virusutbrotet. Selskapet ventar mindre etterspørsel av olje, kopar og stål dersom epidemien held fram og er førebudd på å justere dei økonomiske forventningane.

