Zuckerberg i møte med fleire EU-toppar

Mannen som grunnla dei største sosiale nettverka i verda, besøker EU-hovudstaden rett før unionen skal legge fram ein plan for å regulere kunstig intelligens.

På dagsordenen i Brussel måndag stod ein digital diskusjon med EUs visepresident for den digitale æra, danske Margrethe Vestager, og handelskommissær Thierry Breton, som sjølv har bakgrunn frå IT- og telekombransjen.

I eit avisinnlegg før Brussel-besøket skriv Zuckerberg at han ønsker tydelegare regulering av teknologisektoren.

– Eg synest ikkje private selskap skal ta så mange avgjerder åleine når dei rører demokratiske verdiar, skriv Zuckerberg.

Kontrollerer innhald

Det kan tyde på at han har endra syn etter skandalen rundt Cambridge Analytica, som samla inn data om 87 millionar Facebook-brukarar. Den sosiale plattforma har òg vore i hardt vêr for fleire tryggingsbrot og for ikkje å ha gjort nok for å stanse spreiing av falske nyheiter.

På tryggingskonferansen i München i helga sa Zuckerberg at Facebook stenger 1 million falske kontoar kvar dag og har 35.000 tilsette som jobbar for å overvake innhaldet som blir delt på Facebook. Selskapet eig òg Instagram og WhatsApp.

Sundar Pichal, toppsjefen i Facebooks største konkurrent Google, mante i desember EU til å trå varsamt i reguleringa av kunstig intelligens.

Risikobasert

Vera Jourova, som er visepresidenten i kommisjonen for verdiar og openheit, hadde varsla at ho ville ta opp nettopp vern av demokratiet og grunnleggande rettar og frie val i møtet sitt med Zuckerberg. I tillegg ville ho snakke med han om kampen mot desinformasjon og om openheit om politisk reklame.

Det er venta at EU vel ein «risikobasert innfallsvinkel» i vurderinga si av kunstig intelligens, slik dei òg har gjort når det gjeld genmodifisert mat og enkelte kjemikalium.

Det er venta at unionen ikkje vil gå så langt som å forby teknologi som kjenner igjen ansikt, men heller oppmode bedrifter og styresmakter til å tenkje seg godt om før dei tar det i bruk.

