Virusekspertar har starta arbeidet i Kina

utenriks

Internasjonale ekspertar har komme til Beijing og starta arbeidet med kinesiske kollegaer for å finne ut meir om epidemien.

Det er Verdshelseorganisasjonen (WHO) som leier arbeidet.

– Vi ser fram til dette svært viktige samarbeidet som skal bidra til global kunnskap om covid-19-viruset, skreiv WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på Twitter søndag.

Kinesiske helsestyresmakter har sagt at færre nye smitta er eit teikn på at Kina har kontroll på utbrotet. Tedros og WHO seier derimot at det framleis er umogleg å vite kva retning epidemien går.

Over 1.700 døde

Talet på døde i virusutbrotet i Kina auka til 1.765 måndag. Auken kjem etter at 105 fleire personar har døydd det siste døgnet i landet.

I den daglege oppdateringa frå helsestyresmaktene i Hubei-provinsen blir det òg rapportert om 1.933 nye smittetilfeller. Søndag vart det rapportert om 1.843 nye sjukdomstilfelle i den hardt ramma regionen, der covid-19-viruset braut ut i desember.

Auken kjem etter tre dagar med nedgang i talet på nye smitta.

Det var 115 nye smitta utanfor den sentrale provinsen. Tilsig av nye tilfelle utanfor episenteret på virusutbrotet har vore lågare dei siste to vekene enn vekene før. Til saman er 2.048 nye smitta registrert i heile Kina det siste døgnet, ifølgje styresmaktene.

Meir enn 70.500 er smitta av koronaviruset. Kinesiske styresmakter har sett om lag 56 millionar i Hubei og delstatshovudstaden Wuhan i karantene, og provinsen er så godt som avskoren frå resten av landet i forsøket på å hindre spreiinga av viruset.

Femte dødsfall utanfor Kina

Dei fleste smitta er framleis i Hubei. Søndag rapporterte styresmaktene i Taiwan om det første virusdødsfallet i landet. Ein 61 år gammal mann med redusert helse, men som ikkje hadde vore ute og reist den siste tida, døydde på sjukehus.

Han er den femte personen utanfor Fastlands-Kina som døyr av covid-19-viruset. Andre dødsfall er registrert i Filippinane, Hongkong, Japan og Frankrike.

Den største gruppa smitta utanfor Kina har vore dei 355 om bord cruiseskipet Diamond Princess, som ligg i karantene i Japan. 40 av desse er amerikanske statsborgarar, og dei vil få behandling i Japan.

Resten av dei om lag 400 amerikanske cruiseturistane er på veg heim til USA, men må belage seg på to veker i karantene, skriv Reuters.

