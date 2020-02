Syrisk helikopter skote ned

utenriks

Det er syriske styresmakter sjølve som melder om nedskytinga. Aktivistar har òg lagt ut ein video der ein kan sjå eit brennande helikopter som fell mot bakken.

Ein syrisk militær talsmann seier at helikopteret vart treft av ein rakett eit stykke vest for Aleppo. Det er andre gongen denne veka at eit syrisk helikopter er skote ned.

Syriske styrkar har den siste tida drive fram ein offensiv i Idlib-provinsen nordvest i landet, som er det siste området som opprørarar framleis har kontroll over.

