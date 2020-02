121 nye dødsfall på grunn av covid-19-viruset

utenriks

116 av dei nye dødsfalla skjedde i den hardt ramma Hubei-provinsen, der utbrotet av viruset starta i desember.

Samtidig er det registrert 5.090 nye smittetilfelle i heile Kina, dei fleste av dei er klinisk diagnostisert, opplyser styresmaktene.

Det samla talet på smitta er på 51.986 i provinsen. I heile Kina er mengde smitta 63.851.

Reviderte tal

Dødstala i Kina vart reviderte og justerte ned fredag fordi styresmaktene opplyste at nokre døde var talt meir enn éin gong. Det reviderte dødstalet er no 1.380.

Den nasjonale helsekommisjonen fjerna 108 døde etter å ha oppdaga «duplikat» i statistikken i Hubei-provinsen, ifølgje den daglege oppdateringa. Det vart ikkje gitt fleire detaljar. Kommisjonen fjerna òg 1.043 frå talet på stadfesta smitta i Hubei.

Omfanget av epidemien såg ut til å auke torsdag, då helsestyresmaktene endra diagnostiseringa av pasientar. Då vart det registrert 254 døde på eitt døgn. Det blir no brukt røntgen for å avdekkje sjuke, i tillegg til laboratorietestar.

Den nye metoden gjorde at nærare 15.000 pasientar i Hubei vart rekna som smitta av det nye coronaviruset. Hubei rapporterte om 4.800 nye tilfelle fredag.

Japan trappar opp innsatsen

Japanske styresmakter melder at dei trappar opp innsatsen mot spreiinga av viruset. Torsdag døydde ei 80 år gammal kvinne som var smitta av covid-19-viruset, og det er stadfesta nye tilfellet i landet, skriv Reuters.

Dødsfallet bringar talet på døde utanfor Kina opp i tre. Ein person har døydd i Hongkong og ein person på Filippinane.

Det er nær 450 stadfesta tilfelle i 24 land og område utanfor Kina. 33 av desse er i Japan, og 218 av dei er på eit cruiseskip som ligg utanfor kysten av landet.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) har åtvara om at stabiliseringa av smitte- og dødstala må tolkast med enorm varsemd, og at utbrotet framleis kan tippe i begge retningar.

(©NPK)