Uventa dramatikk rundt Boris Johnsons endringar i regjeringa

Ei justering av mannskapet etter den solide valsigeren i desember var venta, men sortien til finansministeren kom som lyn frå klar himmel. Hans namn var ikkje med i spekulasjonane om endringar, og han smilte sjølv breitt då han entra Downing Street nummer 10 torsdag formiddag.

Kort tid etter stadfesta ein talsmann at Javid hadde fråtredd stillinga si.

No har Johnson måtta setje inn ein ny person i regjeringas nest mektigaste posisjon, og det berre éin månad før framlegginga av det britiske statsbudsjettet. Den nye finansministeren er Rishi Sunak, nestleiaren til den avtroppande i departementet.

Intern strid

Britiske medium peikar på krangling mellom Javid og den frittgåande og innverknadsrike rådgivaren til statsministeren, Dominic Cummings, som ei mogleg forklaring. Javid skal ifølgje andre presseoppslag ha vore skeptisk til auka statlege låneopptak for å finansiere Johnsons rause valløfte i milliardklassen.

Nyheitsbyrået Press Association siterer ei anonym kjelde som opplyser at Javid trekte seg i protest då Johnson torsdag bad han om å sparke alle spesialrådgivarane sine og erstatte dei med nye rådgivarar handplukka av Statsministerens kontor.

– Finansministeren svarte at ingen minister med sjølvrespekt ville godta slike vilkår, seier kjelda.

Fleire overraskingar

Ein annan som overraskande måtte gå, var Nord-Irland-minister Julian Smith.

Smith har fått skryt for rolla han spelte i å få det nord-irske sjølvstyret på beina igjen i januar. Men avtalen han bidrog til å forhandle fram, skal ifølgje avisa The Times ha innehalde punkt som overrumpla statsministeren.

Johnson kvittar seg òg med næringsminister Andrea Leadsom, miljøvernminister Theresa Villiers og bustadminister Esther McVey. Alle dei tre kvinnene seier dei har fått sparken.

Maktgrep

Utskiftingane har vore på blokka sidan Johnsons valsiger og har etter det som blir sagt, vore meint å styrke grepet statsministeren har om makta. Men Johnsons plan skal heile tida ha vore å behalde alle dei mest sentrale statsrådane.

Utanriksminister Dominic Raab, innanriksminister Priti Patel, justisminister Robert Buckland og brexitplanleggaren til regjeringa Michael Gove blir alle sitjande.

Endringane kjem like før oppstart av intense forhandlingar mellom EU og Storbritannia om ein ny frihandelsavtale.

Johnson utpeika torsdag òg ein ny leiar for den store klimakonferansen som skal haldast i Glasgow i november, også kalla COP26. Førre veke fekk Claire O'Neill avskjed etter kort tid i jobben. No skal næringslivsminister Alok Sharma ha ansvar for førebuingane fram mot konferansen.

