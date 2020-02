Syria anerkjenner folkemord på armenarane

utenriks

Syrias nasjonalforsamling anerkjente torsdag drapa på opptil 1,5 millionar armenarar i Det osmanske riket som folkemord. Den kontroversielle hendinga fann stad mellom 1915 og 1917.

Tyrkia erkjenner at rundt 400.000 armenarar mista livet i perioden, men nektar for at eit folkemord har funne stad. Regjeringa i landet hevdar armenarane mista livet som følgje av svolt, sjukdom og strid, ikkje systematisk forfølging og overgrep frå Det osmanske rikets side.

Spenningsnivået er i dag på topp mellom Syria og Tyrkia. Den siste veka har det vore fleire dødelege samanstøytar mellom tyrkiske og syriske regjeringsstyrkar i Idlib-provinsen nordvest i Syria.

Rundt 30 land har anerkjent massedrapa på armenarar som folkemord. Noreg er ikkje blant dei.

(©NPK)