Svenske tollstyresmakter fryktar ein epidemi av opioid

utenriks

Sjefen for Tollvesenets region sør, Oscar Lindvall, fryktar ein epidemi av opioid. Han finn utviklinga urovekkande.

– Eg og mange med meg er overtydd om at Sverige er ramma av ein slik epidemi. Det finst ein etterspørsel etter desse tablettane, det er derfor dei blir smugla inn, seier Lindvall til TT.

I 2019 vart det beslaglagt 973.000 tramadoltablettar, som er klassifisert som eit narkotisk legemiddel. Det er eit syntetisk opioid som er nær i slekt med heroin og morfin.

Det narkotiske stoffet er blant dei som president Donald Trump erklærte full krig mot i 2017 gjennom kunngjeringa si om medisinsk unntakstilstand. Det syntetiske stoffet tar årleg livet av fleire tusentals menneske gjennom misbruk av heroin, fentanyl og morfin.

Sosialminister Lena Hallengren prøver å dempe inntrykket av ein opioidkrise.

– Så langt har ikkje folkehelsestyresmaktene sendt ut åtvaringar om det. Men når ser rundt oss i verda, så veit vi at faren er der. Og det følgjer vi nøye med på, seier Hallengren.

Beslaget i 2019 var dobbelt så stort som året før. Toppåret var 2017 med 1,3 millionar beslaglagde tablettar.

Stoffet er svært avhengigheitsskapande, og det blir som regel misbrukt av unge. Lindvall meiner terskelen er låg for unge som av ein eller annan grunn er disponert for misbruk. Og for langarane er fortenesta stor. Tramadol blir først og fremst smugla over Öresundsbrua og hamnene i Helsingborg og Ystad.

(©NPK)