Stoltenberg seier Iraks regjering vil at Nato held fram med treningsoppdrag

utenriks

Stoltenberg har ei rekke gonger sagt at Nato er i Irak etter invitasjon frå styresmaktene i landet og berre kan utføre oppdraget sitt så lenge alliansen er velkommen.

På ein pressekonferanse i Brussel torsdag sa Stoltenberg at den irakiske regjeringa framleis vil ha Nato der, sjølv om nasjonalforsamlinga nyleg vedtok ein resolusjon om å kaste ut utanlandske styrkar frå landet.

Rundt 500 personar er ein del av Natos program for opplæring og rådgiving for å styrke kapasiteten til irakiske tryggingsstyrkar. Alliansen ønsker å auke innsatsen sin i Irak. I første omgang vil det truleg skje ved at alliansen overtar oppgåver som i dag blir utført av den USA-leidde koalisjonen for å kjempe mot IS.

Russland og Afghanistan

Elles var det russiske missil og situasjonen i Afghanistan som var i sentrum på dag to av forsvarsministermøtet til alliansen.

– Vi har diskutert utfordringa russiske missil utgjer, inkludert SSC-8-missila som førte til at INF-avtalen braut saman, fortel Stoltenberg. Avtalen om mellomdistansemissil med atomstridshovud opphøyrde i fjor etter fleire russiske brot.

– Utplasseringa av SSC-8-rakettane føyer seg inn i eit mønster vi har sett over fleire år, der Russland har investert tungt i moderne våpensystem. Det inkluderer missil som kan bere både konvensjonelle stridshovud og atomstridshovud, noko som aukar risikoen for feilutrekningar og misforståingar, forklarte Nato-sjefen.

Han vil unngå eit nytt våpenkappløp og gjentar at det ikkje er aktuelt å svare med å spegle russarane rakett for rakett. Samtidig understrekar han at Nato allereie er i gang med å stelle seg til den nye situasjonen.

Håper på samtalar

Torsdag ettermiddag har Nato invitert alle partnarar som bidrar i Afghanistan, til å diskutere situasjonen i landet. Stoltenberg forventar at alle vil halde fram arbeidet for langsiktig sikkerheit og stabilitet.

– Dette er i vår interesse, i tillegg til å vere bra for afghanarane. Vi gjekk inn etter 11. september for å hindre at landet igjen skal bli ei frihamn for internasjonal terrorisme. Den beste måten å sikre det på er ved å finne ei varig fredsløysing.

Nato-sjefen gjentok si støtte til USAs samtalar med Taliban og sa at alle tiltak som kan føre til mindre vald, er velkomme.

– Vi håper samtalen kan leie til ein fredsprosess og opne for samtalar mellom partane i Afghanistan, sa Stoltenberg.

