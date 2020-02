Skogbrannane i hardt ramma New South Wales er under kontroll

utenriks

– Etter det som har vore ein verkeleg hjerteskjerande brannsesong for både brannfolk og innbyggjarar, som har lide gjennom store delar av denne sesongen, er alle brannane no under kontroll i New South Wales, seier leiar Rob Rogers i brannvesenet i New South Wales i ein video publisert på Twitter.

Fleire dagar med tungt regn, den kraftigaste nedbøren på 30 år, har sløkt dei største brannane og har bidratt til å få andre brannar under kontroll.

Skogbrannane starta langs Australias austkyst i september. Sidan då har 10 millionar hektar brunne aust og sør i landet. Minst 33 personar og om lag 1 milliard dyr er døde, og over 2.500 hus har vorte øydelagde.

Ein langvarig tørke forverra situasjonen, og dette har vore det varmaste og tørraste året registrert i Australia.

Det brenn framleis nokre stader lengst sør i delstaten. I områda rundt Canberra jobbar brannfolk framleis med å få ein brann under kontroll, men flammane blir sagt å ikkje vere truande.

