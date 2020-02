Kraftig auke i virusdøde etter at Kina tok i bruk ny diagnostisering

utenriks

I den hardt ramma provinsen Hubei vart det rapportert om 242 dødsfall siste døgn. Det vart samtidig meldt om 14.840 nye pasientar, noko som er det største talet registrert på ein dag sidan virusutbrotet starta i desember. Tala er henta frå den daglege oppdateringa om virusutbrotet.

Auken bidrar til at det no er 1.355 døde og nær 60.000 smitta på landsbasis som følgje av det nye coronaviruset. Oppdateringa kom berre timar etter at president Xi Jinping fortalde at dei strenge restriksjonane til styresmaktene hadde gitt positive resultat.

Onsdag vart det opplyst at 94 personar hadde døydd siste døgn, og at det vart teikn til nedgang i nye smittetilfelle.

Endrar testmetode

Helsestyresmaktene i Hubei opplyser at dei utvidar definisjonen av kven som kan vere smitta av viruset, som har fått namnet covid-19. Dei nye tala inkluderer folk som er klinisk diagnostisert.

Det betyr at helsepersonell kan bruke røntgen av lungene i staden for å gjennomføre ein nukleinsyretest, som er ein standard prøve for å påvise sjukdom.

Kina har plassert om lag 56 millionar menneske i det som kan omtalast som ein karantene i Hubei og delstatshovudstaden Wuhan. I tillegg er det innført reiserestriksjonar for millionar av menneske i andre byar for å hindre spreiinga av viruset.

Kina har fått ros av Verdshelseorganisasjonen (WHO) for å vere open om handteringa av virusutbrotet. Landet har likevel fått kritikk for å underspele kor alvorleg viruset var i starten av utbrotet.

Uvisst når utbrotet er over

WHO gav tysdag det nye coronaviruset namnet covid-19. Organisasjonen trur viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan først ha vorte overført til ei anna dyreart, før menneske vart smitta på ein marknad i Wuhan i Hubei.

Kinas fremste medisinske rådgivarar sa onsdag at talet på smitta fall i nokre provinsar og spår at epidemien vil nå toppen i februar.

– Eg håper dette utbrotet er over i april, sa Zhong Nanshan. Epidemiologen er kjent for å ha bidratt til å få kontroll på sars-epidemien i 2003.

WHO understreka at stabiliseringa av smitte- og dødstala må tolkast med enorm varsemd, og at utbrotet framleis kan gå begge vegar.

– Det er for tidleg å anslå byrjinga, midten eller slutten av denne epidemien no, sa Mike Ryan, WHOs sjef for kriseoperasjonar onsdag.

(©NPK)