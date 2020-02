EU vil forske på vaksine mot nytt coronavirus

utenriks

Helseministrane i EU heldt torsdag eit krisemøte i Brussel for å diskutere utbrotet av den nye virussjukdommen, som formelt har fått namnet covid-19.

I slutterklæringa frå møtet varslar helseministrane eit nytt samarbeid «for å fasilitere utviklinga av ein pilotvaksine mot covid-19».

Det skal òg forskast på antivirale middel.

Helseministrane gjer det samtidig klart at nye tryggingstiltak vil bli sett i verk ved grensene. Det betyr mellom anna at reisande som kjem til EU, og som har forhøgd risiko for å vere smitta, må få nødvendig informasjon og rettleiing.

Inntil vidare vil den frie bevegelsesfridomen internt i EU ikkje bli påverka av tiltaka.

