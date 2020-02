Delstaten Oklahoma tar opp att avrettingar

utenriks

Fleire hendingar i samband med mislykka avrettingar førte for fem år sidan til at praksisen vart sett på vent. Men torsdag kunngjorde delstatsstyresmaktene at forsyningane av tre nødvendige giftstoff no er i hus.

Eit 20-tals dødsdømte har ingen fleire moglegheiter for benåding, og ventar på dato for avretting. Påtalemakta i delstaten har tidlegare kunngjort at avrettingane først vil bli tatt opp att tidlegast fem månader etter nye leveransar av giftstoff.

Oklahoma er ein av delstatane som har utført flest avrettingar i USA.

Etter to tilfelle av mislykka avrettingar i 2014 og 2015 vedtok delstatsforsamlinga at nitrogengass kunne brukast til å ta livet av dødsdømte. Men dette vart aldri gjennomført i praksis.

(©NPK)