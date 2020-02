Russland og Tyrkia skuldar kvarandre for løftebrot i Syria

utenriks

– Tyrkia har tatt på seg ansvaret for å nøytralisere terrorgrupper. Men alle desse gruppene set i verk angrep mot den syriske hæren frå Idlib og oppfører seg aggressivt mot russiske militæranlegg, seier president Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov, onsdag.

Fråsegna kom kort tid etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan trua med å angripe syriske regjeringsstyrkar «overalt» viss nokon av soldatane hans blir påførte så mykje som ei skramme.

– Eg erklærer hermed at vi vil ramme regimestyrkar overalt frå no av, trass Sotsji-avtalen, viss soldatane våre blir påførte den minste skade på observasjonspostane eller andre stader, sa Erdogan.

14 soldatar drepne

Dei siste dagane er ei rekke tyrkiske soldatar drepne i syriske regjeringsangrep i Idlib nordvest i Syria. Erdogan opplyste onsdag at 14 soldatar er drepne og 45 såra. Men viss angrepa held fram, truar Erdogan med eit knallhardt svar.

I ein tale til partifellar i den tyrkiske nasjonalforsamlinga langa han òg ut mot Russland og Iran, og skulda dei både for løftebrot og for å delta i ein massakre mot sivile i den delvis opprørskontrollerte provinsen.

Massiv flukt mot grensa

Offensiven har ifølgje FN drive nesten 700.000 menneske på flukt sidan desember. Mange av dei har dratt mot den tyrkiske grensa, som førebels er stengd.

Flyktningstraumen kan komme til å utvikle seg til ein av dei verste humanitære katastrofane i den ni år lange krigen, og hjelpeorganisasjonar beskriv allereie situasjonen som katastrofal.

Tyrkia har tidlegare tatt imot over 3 millionar syriske flyktningar.

Russland og Tyrkia støttar kvar si side i krigen, og i 2018 inngjekk dei ein avtale som skulle føre til skipinga av ei demilitarisert sone rundt Idlib. Dei siste månadene har likevel syriske regjeringsstyrkar og allierte militsar rykt stadig lenger inn i provinsen, støtta av russiske flyangrep.

Føler seg svikta

Tyrkia har lenge gjort lite for å stanse offensiven, og i haust innleidde landet i staden ein militæroperasjon mot dei då kurdiskkontrollerte områda av Nord-Syria. Enkelte syriske opprørarar i Idlib har gitt uttrykk for at dei føler seg svikta av Tyrkia

Russlands president Vladimir Putin og Erdogan diskuterte situasjonen i ein telefonsamtale onsdag. I ei fråsegn frå Kreml heiter det at alle tidlegare inngåtte avtalar bør gjennomførast.

– Det vart notert at det er viktig at dei eksisterande russisk-tyrkiske avtalane blir fullstendig implementerte, heiter det i fråsegna.

(©NPK)