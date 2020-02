Nato samd om å styrkje innsatsen i Irak

utenriks

– Nato trappar opp kampen mot internasjonal terrorisme, tvitrar generalsekretæren til forsvarsalliansen. Han understreka at Nato utfører oppdraget sitt på invitasjon frå irakiske styresmakter og blir i landet så lenge dei er velkomne der.

Endringane skal skje «i nært samarbeid og koordinert med den irakiske regjeringa».

Ingen konkrete vedtak

Førebels er dei 29 Nato-ministrane komne til ei prinsipiell semje, men det er ikkje tatt nokon konkrete avgjerder enno. I første omgang vil alliansen truleg overta oppgåver som i dag ligg under den USA-leidde koalisjonen for å kjempe mot IS.

Kva oppgåver og kor mykje personell det blir snakk om er noko av det alliansen no skal sjå nærare på.

– Vi skal òg sjå på kva vi kan gjere ut over det første steget, sa Stoltenberg på ein pressekonferanse etter den første delen av eit to dagar langt utanriksministermøte i Brussel.

– No må vi inn og sjå kva vi kan gjere, og det er det dei militære som må sjå på, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Også han understrekar respekten for Iraks suverenitet og styresmaktene i landet, og at det Nato gjer, må skje i samråd med koalisjonen mot IS.

Trening

Nato inngjekk i 2018 ein avtale med irakiske styresmakter om å sende 500 soldatar for å trene opp irakiske regjeringsstyrkar og gjere dei betre rusta i kampen mot ytterleggåande grupper som IS.

– Målet er å auke kapasiteten til irakiske styrkar slik at dei ikkje lenger treng støtte til å sikre at IS ikkje kjem tilbake, seier Stoltenberg.

Det inngår ikkje norsk personell i Natos oppdrag i Irak i dag, men forsvarsministeren seier Noreg kan stille med ti offiserar som instruktørar, noko vi har meldt inn tidlegare.

Diskusjonen om innsatsen i Irak og regionen kjem etter at USAs president Donald Trump i januar bad Nato om å engasjere seg meir i Midtausten.

(©NPK)