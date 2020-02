Fengsla fransk forskar avsluttar sveltestreik i Iran

utenriks

– Adelkhah svarte på ein førespurnad frå sivile og politiske aktivistar og gjorde slutt på sveltestreiken ved middagstider i dag, seier forsvararen hennar, Said Dehghan.

Dehghan seier han er letta over at Adelkhah har avslutta sveltestreiken, som har gått føre seg sidan 24. desember, men bekymra over at ho er i dårleg forfatning.

– Den mentale og fysiske tilstanden hennar er ikkje bra. Ho har vorte svekt. Stemma hennar var vanskeleg å høyre, og ho slit med å gå, forklarer han.

Fariba Adelkhah er forskar i antropologi og samfunnsvitskap ved eliteuniversitetet Sciences Po i Paris. Ho er ekspert på sjiaislam.

Iran droppa i januar skuldingar om spionasje i siktinga mot henne, men tre andre punkt blir haldne oppe. Det er uklart kva desse handlar om.

Ifølgje det franske utanriksdepartementet har ho sidan arrestasjonen vorte nekta konsulære tenester.

Kollegaen hennar, Roland Marchal, vart arrestert medan han besøkte henne, ifølgje Dehghan, som forsvarer begge to. Saka har ført til auka spenning mellom Iran og Frankrike, som har bedt iranarane lauslate dei to som eit teikn på velvilje.

Iran har fleire gonger kritisert Frankrike for det dei meiner er innblanding i saka. Iran anerkjenner ikkje doble statsborgarskap.

