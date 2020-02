Amy Klobuchars stjernestatus aukar etter tredjeplassen i New Hampshire

utenriks

Tredjeplassen er å rekne som ein siger for Klobuchar, som til no har skrytt av å vere blant dei fem fremste kandidatane. Framgangen har allereie fått eit namn «klomentum» – ein ordleik med namnet hennar og momentum.

Den moderate senatoren frå Minnesota fekk nesten 20 prosents oppslutning i den vesle delstaten nordaust i USA – langt føre dei to tungvektarane Joe Biden og Elizabeth Warren og 5–6 prosentpoeng bak sosialdemokraten Bernie Sanders og moderate Pete Buttigieg.

– Hallo, Amerika. Eg er Amy Klobuchar, og eg vil slå Donald Trump, sa ho til tilhengarar i Concord i New Hampshire då ho feira det gode resultatet natt til onsdag.

Oppoverbakke i Nevada

Men Klobuchar har ei formidabel oppgåve føre seg viss ho skal sikre seg det same gode resultatet i nominasjonsvalet i Nevada 22. februar og South Carolina 29. februar, der ho til no berre har hatt ei oppslutning på 2–3 prosent.

Klobuchar har brukt nesten alle valkampressursane sine på dei to første nominasjonsvala. No må ho snu seg rundt og bygge opp eit valkampapparat i Nevada, og ikkje minst prøve å kapre minoritetsveljarar, som til no har gitt henne lita støtte.

Tok veljarar frå Biden

Klobuchar ser ut til å ha tent på tilbakegangen som har ramma tidlegare favoritt Joe Biden. Men mange er overraska over at ho òg har gått forbi tungvektaren Elizabeth Warren.

Suksessen blir mellom anna tilskriven Klobuchars innsats i den TV-sende debatten med dei andre kandidatane i New Hampshire fredag. I eit inderleg sluttinnlegg lova ho å stå opp for alle som ikkje føler seg høyrde i Washington.

Over halvparten av dei som stemte på henne, tok avgjerda dei siste dagane, ifølgje ei måling frå AP VoteCast.

