39 fleire cruisepassasjerar er virussmitta

– Av 53 nye prøvesvar er 39 positive, sa Japans helseminister Katsunobu Kato onsdag.

Han la til at tilstanden er kritisk for fire av dei som er smitta av det nye coronaviruset. Talet på smitta frå skipet er no oppe i 174.

Skipet har vore i karantene sidan det kom til kysten av Japan førre veke. Årsaka er at det vart påvist smitte hos ein passasjer som gjekk i land i Hongkong.

Då skipet kom til Japan, vart 300 av 3.711 passasjerar testa, og smitta vart evakuerte til lokale sjukehus.

Passasjerane som framleis er om bord, har vorte bedne om å bli på lugaren og berre opphalde seg på dekk i kort tid. Skipet er venta å ligge i karantene fram til 19. februar.

Verdshelseorganisasjonen har bestemt at det nye coronaviruset offisielt skal heite covid-19.

