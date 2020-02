Åtvaring til menneskja: Ein halv million insektartar kan døy ut

utenriks

Ein million artar står i fare for å døy ut, og halvparten av dei er insekt.

– Den pågåande krisa med insektdød er djupt urovekkande. Og vi kjenner berre til toppen av isfjellet, seier biologen Pedro Cardoso, som arbeider ved naturhistorisk museum i Helsingfors i Finland.

Han er hovudforfattar for studien som vart publisert i tidsskriftet Conservation Biology tysdag.

på 500 millionar år har jorda opplevd masseutrydding av artar fem gonger tidlegare. Den siste skjedde for 66 millionar år sidan, og kom av eit massivt asteroidenedslag. Det var då dinosaurane døydde.

Menneska står bak

No opplever planeten ein sjette runde med masseutrydding av artar, og denne gongen er det menneskja som forårsakar ho, fastslår forskarane.

– Menneskeleg aktivitet er ansvarleg for nesten all nedgang i insektpopulasjonen og utryddingar, seier Cardoso.

Hovudårsaka til massedøden er at leveområda til insekta forsvinn, deretter følgjer forureining, spesielt bruk av insektmiddel, og dessutan at det blir innført nye artar til område der dei ikkje høyrer heime.

Klimaendringar bidreg òg, i tillegg til overutnytting – over 2.000 insektartar er rett og slett menneskemat.

Verdifulle tenester

Når sommarfuglar, biller, maur, bier, veps, fluer, sirissar og augestikkarar forsvinn, får det følgjer som er langt større enn at den enkelte arten blir borte.

For insektartane er ei viktig brikke i økosystema og utfører viktige «tenester» som ikkje kan gjerast av andre. Dei pollinerer, bidreg i næringssyklusen og kjempar mot skadelege insekt i jordbruket.

Verdien av tenestene dei leverer er anslått til minst 57 milliardar dollar årleg i USA, ifølgje ein forskingsartikkel som vart publisert i tidsskriftet BioScience i 2006.

På verdsbasis er verdien av insektpollinering anslått til 235–577 milliardar dollar årleg, ifølgje FNs naturpanel (IPBES).

Mange dyr er òg heilt avhengige av at det er nok insekt for å overleve. At talet på fuglar i Europa og USA har falle kraftig, har vorte knytt til kollaps i insektpopulasjonane.

Ukjent omfang

Forskarar anslår at det er 5,5 millionar ulike insektartar på jorda, men berre ein femdel er identifisert og har fått namn. Derfor er omfanget av insektutryddinga større enn rapporteringa viser, meiner Cardoso.

Mellom fem og ti prosent av alle insektartar har døydd ut sidan den industrielle revolusjonen kom i gang for alvor for om lag 200 år sidan.

Studien Cardoso og kollegaene hans står bak, har fått tittelen «Forskernes advarsel til menneskeheten om insektutryddelse». Den følgjer opp ei åtvaring forfatta av ekspertar for 25 år sidan og ei ny åtvaring frå 2017, som 15.000 forskarar underteikna.

