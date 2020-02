utenriks

– Vi har no eit namn for sjukdommen, og det er covid-19, seier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus til pressa i Genève.

Han forklarer at «co» står for «corona», «vi» for «virus» og «d» for «disease» – sjukdom.

Den nye typen coronavirus som først vart oppdaga i millionbyen Wuhan i Kina i desember i fjor, har hittil formelt gått under namnet 2019-nCoV, ei forkorting for «2019 novel coronavirus».

Sidan desember er over 42.000 personar smitta av viruset i Kina, og over 1.000 av dei er døde.