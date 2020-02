Rapport og konferanse koplar tryggingspolitikk og «Vestløshet»

utenriks

Rapporten vart publisert måndag, i forkant av den årlege konferansen, som samlar høgtståande politikarar frå ei rekke land for å diskutere tryggingssituasjonen i verda.

Frå Noreg deltar statsminister Erna Solberg (H), utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Nato-sjef Jens Stoltenberg er òg ein sjølvskriven gjest.

Press

Rapporten beskriv korleis ideen om Vesten – og samhaldet blant dei landa omgrepet tradisjonelt viser til – er under press, både internt og eksternt.

– Ein del av utfordringa er at vi har mista ei felles forståing av kva det betyr å vere ein del av Vesten, skriv styreformann og ambassadør Wolfgang Ischinger i forordet til rapporten. Samtidig er den ikkje-vestlege delen av verda på frammarsj, påpeikar han.

– Årets konferanse er ei moglegheit ikkje berre til å diskutere fred og sikkerheit i verda, men også å sjå på det vestlege prosjektet med nye auge, skriv Ischinger.

Svekte samhald

Mens Vesten tradisjonelt har samla seg om marknadsøkonomi, liberalt demokrati, menneskerettar og internasjonale institusjonar, har samhaldet vorte svekt over tid, heiter det i rapporten. Framveksten av nasjonalisme og illiberal politikk blir trekt fram som årsaker til dette.

Det blir òg peika på at Vesten i mindre grad viser vilje og evne til å gripe direkte inn i internasjonale konfliktar. Samtidig har Russland tatt ein tydelegare og meir offensiv rolle. Frankrikes president Emmanuel Macron blir sitert i rapporten på at «Russland fremmer sine interesser til det fulle».

– Landet er tilbake i Syria, Libya og Afrika. Dei er til stades i alle kriser på grunn av svakheitene våre eller feil, seier han.

Lyspunkt

Det forfattarane av rapporten altså har valt å kalle «vestløshet», blir òg spegla i internasjonale institusjonar. Dei skriv om Kina, som både markerer seg tydelegare i institusjonar der Vesten tradisjonelt har vore dominerande, men også satsar på «parallelle» institusjonar som delvis utfyller og delvis utfordrar dei som allereie eksisterer.

At USA legg seg på ei bilateral linje i handelskonflikten med Kina og ikkje støttar opp om reformer i Verdshandelsorganisasjonen (WTO), men tvert imot lammar evna organisasjonen har til å handtere konfliktar, blir òg trekt fram.

Eit lyspunkt for Vesten er at EU blir rost for evna til stå samla om kjerneverdiane og snakke med ei felles stemme i brexitprosessen. Samtidig blir det peika på at brexit fører til at unionen får mindre utanrikspolitisk tyngde.

For både EU og Nato blir diskusjonane omtalte om finansiering som eit teikn på at mange ikkje har tatt inn over seg kva som står på spel.

– Dersom Nato eller EU skulle bli oppløyst, vil diskusjonar om å bruke to prosent av BNP på forsvar eller om små aukar i EU-budsjettet verke smålege og kortsynte, heiter det.

Avgjerdstakarar

Den drygt 100 sider lange rapporten, som tradisjonelt dannar grunnlaget for debattar og samtalar på konferansen i München, tar òg for seg ei rekke andre aspekt ved internasjonal tryggingspolitikk. Tre regionar er vigd kvart sitt kapittel: Middelhavet, Midtausten og Sør-Asia. Det same gjeld temaa klima, verdsrommet, teknologi og høgreekstremisme.

Tryggingskonferansen i München blir arrangert i år for 56. gong. Han startar fredag og varer gjennom heile helga, og arrangøren ventar «over 500 beslutningstakere på høgt internasjonalt nivå». På gjestelista står over 35 stats- og regjeringssjefar og 100 utanriks- og forsvarsministrar.

Nord-Koreas viseutanriksminister skulle leidd den første delegasjonen i landet til konferansen, men har meldt forfall. Grunngivinga er tiltaka landa har innført for å hindre spreiing av Wuhan-viruset.

Ein debutant som framleis er venta til München, er den indiske utanriksministeren, Subrahmanyam Jaishankar.

(©NPK)