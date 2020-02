Irak og russiske missil på Natos dagsorden

utenriks

– Ministrane vil diskutere oppdraget i Irak, der vi gir råd og trenar tryggingsstyrkar så dei kan halde fram kampen mot IS og hindre at gruppa kjem tilbake, seier generalsekretær Jens Stoltenberg på ein pressekonferanse dagen før møtet i Brussel startar.

Temaet kjem opp etter at Donald Trump nyleg sa at Nato burde gjere meir i Midtausten. Stoltenberg ville ikkje seie om den amerikanske presidenten har komme med meir detaljerte ønske, men minner om at Trump heilt sidan han vart innsett, har bedt Nato trappe opp innsatsen mot terror.

– Vi har vore involverte i mange år og har bygd partnarskap i regionen. Det er gjort enorme framsteg i kampen mot IS, som ikkje lenger kontrollerer noko territorium, men det er mogleg å gjere meir, forklarer Stoltenberg.

Fordeling

Noko av det som blir diskutert, er arbeidsdelinga mellom Nato og den USA-leidde koalisjonen for å kjempe mot IS. I tillegg blir det ein diskusjon om ein skal setje inn meir personell.

– Det vil vere blant tinga vi må sjå på. Men målet er ikkje å bli størst mogleg. Det er nesten å bli minst mogleg, men på ein forsvarleg måte, utdjupar Stoltenberg når han møter norske medium etter pressekonferansen.

– Vi må vere der lenge nok og i stort nok omfang til at vi kan vere ganske trygge på at når vi byrjar å redusere, at vi ikkje får tilbake IS eller noko liknande. Men vi er ikkje der i dag.

Nato-sjefen minner om at det førebels ikkje er tatt nokon avgjerder om konkrete tiltak. Han ønsker derfor ikkje å forskotere kva resultatet av diskusjonane blir.

Russiske rakettar

Nato skal òg ta opp korleis alliansen skal svare på at Russland braut ut av INF-avtalen om mellomdistansemissil med atomstridshovud. Brotet enda med at avtalen opphøyrde i fjor.

– For å forstå dette, må ein sjå at dei rakettane som bryt avtalen, er ein del av eit større bilde. Russland har i mange år investert i nye rakettar og avanserte atomvåpen. Og det er noko Nato allereie har byrja å svare på, forklarer Stoltenberg.

– Vi tilpassar oss på fleire måtar, både gjennom luftvern og investering i nye, avansert våpensystem og kampfly og gjennom auka beredskap. Men det er ikkje sånn at vi skal spegle Russland rakett for rakett og stridsvogn for stridsvogn, legg han til.

Status

På andre dagen på møtet skal ministrane og alle partnarlanda diskutere situasjonen i Afghanistan. I Brussel blir det òg statusoppdateringar på ei rekke tidlegare vedtak, mellom anna implementeringa av ny kommandostruktur, beredskapsstyrkar og evna til å flytte styrkar rundt i Europa.

Byrdefordeling og forsvarsbudsjett, som har vore eit gjennomgangstema i Nato dei siste åra, blir neppe nokon stor diskusjon denne gongen. Det vart lagt fram ferske tal på toppmøtet i London før jul, som viser at NATO-landa held fram med å auke dei militære investeringane sine.

Umiddelbart etter forsvarsministermøtet reiser både Stoltenberg og Noregs forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til den årlege tryggingskonferansen i München, som blir halden i helga. Dit skal òg statsminister Erna Solberg (H) og utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H)

