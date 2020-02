Historisk gjennombrot for Sinn Féin i Irland

utenriks

Sinn Féins leiar Mary Lou McDonald kan bli historisk. Dei som følgjer med på irsk politikk, ser ikkje bort frå at ho kan bli den neste statsministeren i Irland, og det gjer ho heller ikkje sjølv.

– Vi vil snakke med alle som er interesserte i å levere ei regjeringsplattform. Ei regjering som folk kan relatere til, som er i tråd med verkelegheita folk opplever i kvardagen, ikkje ei som er lausrive frå erfaringane til innbyggarane, sa McDonald tysdag, ifølgje AFP.

Då var det klart at Sinn Féin hadde gjort eit overraskande godt val, truleg betre enn dei sjølv hadde sett for seg var mogleg. Resultata viser at ein firedel av veljarane gav stemma si til partiet som med dei historiske banda sine til den nord-irske opprørsgruppa IRA har vore uglesett i irsk politikk. No blir det nest størst i underhuset i den irske nasjonalforsamlinga, og dermed for stort til å oversjå.

Fyller eit vakuum

Professor Edward Ashbee ved danske Copenhagen Business School kallar valet på laurdag eit jordskjelv.

– Dei gamle, store partia lét etter seg eit vakuum til venstre. Gjennom åra har fleire parti freista å fylle det, utan å lykkast. Men det har Sinn Féin no klart, seier han til det danske nyheitsbyrået Ritzau.

Statsminister Leo Varadkar frå Fine Gael ser bort frå samarbeid med partiet til McDonald, men det gjer ikkje det andre sentrums-høgre-partiet som dominerer irsk politikk: Fianna Fáil.

– Det er mange som trur det blir regjeringsforhandlingar mellom dei to, men dei har ikkje fleirtal saman, seier Trine Andersen, som driv nettstaden britiskpolitikk.no, men som også følgjer med på irsk politikk.

Kommentatorar spår ein langvarig dragkamp om makta og at det kan bli vanskeleg å få på plass ei styringsdyktig regjering.

Straffa dei store

Andersen trur Sinn Féin har fått støtte frå veljarar som vil straffe dei to partia som har styrt Irland i 80 år. Partiet kapra over 30 prosent av stemmene frå dei under 35 år, ifølgje valdagsmålingar, mellom anna gitt att av nettavisa Irish Examiner.

– Det er 20 år sidan langfredagsavtalen. Dei unge hugsar ikkje The Troubles, seier Andersen til NTB, og viser til den valdelege konflikten om Nord-Irland.

Sinn Féin ønsker at Nord-Irland skal bli del av Irland, men i valkampen har verken dette spørsmålet eller den britiske utmarsjen av EU stått særleg sentralt. I staden har innanrikspolitiske spørsmål dominert: tilstanden i helsevesenet, utdanning og bustadkrise.

McDonald har gjort ein god valkamp med å setje desse sakene på dagsordenen. Ho må få ein del av æra for valsigeren, meiner Andersen, som seier dette gjennombrotet aldri hadde komme under forgjengaren Gerry Adams.

Folkeavstemming om Nord-Irland?

Adams leidde partiet frå 1983 til 2018. Han voks opp i Belfast og har røtene sine djupt planta i den nord-irske konflikten. Han vart stadig skulda for å ha vore ein sentral figur i IRA – noko han nekta for.

McDonald har ein heilt annan bakgrunn. Ho voks opp i eit fint nabolag i Dublin og gjekk på katolsk privatskule. Med henne i leiinga har dei historiske banda til IRA bleikna. Men ikkje draumen om eit gjenforeina Irland.

Spørsmålet er om dette blir eit krav partiet tar med seg inn i eventuelle regjeringsforhandlingar.

– McDonald har sagt at viss ho kjem i regjering, vil ho starte førebuingane til eit sameina Irland. Men det er ikkje den irske regjeringa som bestemmer det, konstaterer Andersen og påpeikar at det er opp til den britiske regjeringa å eventuelt opne for ei folkeavstemming om spørsmålet.

