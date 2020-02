Boris Johnson gir grønt lys til nytt lyntog

utenriks

– Regjeringa har gitt høgfartstoget grønt signal, sa Johnson til Parlamentet måndag.

– Vi skal få dette gjort, og vi skal sikre at det ikkje blir fleire overskridingar når det gjeld kostnader eller tidsramme, sa Johnson.

Han kritiserte samtidig selskapet HS2, som har fått ansvar for å gjennomføre prosjektet, for dårleg handtering. Han lova at det frå no av skal vere strengare rammer for prosjektet.

Nokre anslag antydar at bygginga vil koste over 100 milliardar pund, nesten 1.200 milliardar kroner. Det er dobbelt så mykje som den offisielle prognosen og langt høgare enn prislappen som vart sett då prosjektet vart lansert i 2009.

Strekket frå London til Birmingham og eit stykke på veg mot Manchester skal stå ferdig mellom 2028 og 2031. Deretter skal forgreiningane til Manchester og Leeds vere klare mellom 2035 og 2040.

Når prosjektet er ferdig, skal reisetida mellom London og Manchester vere nesten halvert, frå dryge to timar til drygt éin.

