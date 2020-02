Arabisk landsby i Israel vandalisert av ekstremistar

utenriks

Slagord som «Jøder, vakn opp» og «Stans assimileringa» var måla på bilane og på ein moské og ein annan bygning i landsbyen Jish, også kjent som Gush Halev, like sør for grensa til Libanon.

Politiet etterforskar episoden. Dei gjer det klart at dei fordømmer hærverket, slik dei fordømmer alle nasjonalistiske hatsbrotsverk.

Leiaren for byrådet i Jish, Elias Elias, seier at dekka til over 150 bilar var punkterte, og at det ikkje er første gongen landsbyen blir utsett for slikt hærverk.

Episoden bar alle teikn på å vere eit såkalla prislapp-angrep – nemninga som blir brukt på angrepet til jødiske ekstremistar på palestinarar og arabiske israelar og eigedommen deira, inkludert moskear og kyrkjer.

I desember vart dekka til 160 bilar punkterte med kniv i Aust-Jerusalem, og i januar innleidde politiet leitinga etter dei som stod bak ei eldspåsetjing ved ein moské i same bydel.

