Wuhan-viruset har kravd 97 fleire liv

Auken kjem etter at Kina måndag rapporterte om 91 nye dødsfall i den hardt ramma provinsen Hubei. I den daglege oppdateringa blir det opplyst om 2.618 nye tilfelle i provinsen, der utbrotet starta i desember.

I heile Kina er 97 menneske døde, og med dei nye tala passerer dødstalet 900 i landet. Til samanlikning døydde 774 menneske globalt av sarsviruset i 2002 og 2003.

Over 40.0000 menneske i Kina har vorte sjuke av det nye lungeviruset, som braut ut i Hubeis hovudstad Wuhan. Her slit folk med å få tak i daglegvarer på grunn av restriksjonane som er innførte.

Fleire byar er stengde, og fleire er kritiske til den kinesiske handteringa av virusutbrotet. Kritikken har særleg auka etter at Li Wenliang, den kinesiske legen som vart kjent for å ha prøvd å varsle om utbrotet av det nye coronaviruset, døydde.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) seier viruset ser ut til å spreie seg saktare. Årsaka kan vere kontrollmekanismane som er innførte, meiner WHO, som likevel åtvarar om at tala kan auke kraftig igjen.

Medan talet på døde har auka jamt, har talet på nye smittetilfellet gått nedover sidan toppen på onsdag med nær 3.900 nye smitta i Kina. Måndag vart det meldt om 3.000 nye smitta.

