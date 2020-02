Kinesarar vender tilbake på jobb, men viruset herjar framleis

utenriks

– Vi har langt færre kundar, kanskje mindre enn halvparten. Men mange ringer inn bestillingar, så vi byrjar sakte å komme i gang igjen, seier Liu Ying, som sel nøtter og andre spesialitetar på marknaden Sanyuanli i hovudstaden Beijing.

Zhang Peng, som jobbar for eit selskap som driv med livestrøyming i Beijing, var tilbake på arbeidsplassen igjen måndag for første gong etter nyttårsfeiringa 25. januar. Selskapet sjekka om dei tilsette hadde feber og delte ut munnbind.

– Eg reiste med T-banen i dag og gjekk gjennom fleire kontrollar på stasjonen. Og selskapet mitt har gjort ein god innsats for å førebygge og ha kontroll, seier Zhang.

Styresmaktene har letta litt på restriksjonane, og kinesarane prøver å få hjula i gang igjen etter ein utvida nyttårsferie. Ved å forlenge ferien har kinesiske styresmakter ønskt å redusere spreiinga av det frykta lungeviruset, med utspring i byen Wuhan.

Fleire smitta

I slutten av førre veke kunne det sjå ut som innsatsen hadde lykkast – talet på smitta var på retur. Men gjennom helga har talet på smitta auka igjen. Frå midnatt søndag til måndag var det 3.062 nye i Kina, ein auke på 15 prosent frå laurdag. Det vart òg rapportert 97 nye dødsfall. Dermed er 908 menneske døde av det nye coronaviruset. Over 40.000 er smitta.

Gjennom helga har styresmaktene òg prøvd å bøte på frykta for tomme hyllar i supermarknadene. Bønder, produsentar, butikkar og medisinforhandlarar blir tilbodne skattekutt og subsidiar viss dei bidrar.

Rammer økonomien

Inflasjonen har stige til 5,4 prosent samanlikna med januar i fjor, noko som er den høgaste prisstiginga på åtte år. Matvareprisane auka med 1,4 prosent samanlikna med førre månad.

Viruset påverkar kinesisk og internasjonal økonomi breitt, og måndag vart det meldt om nedgang på børsane. Bak ligg frykta for at ein har vore for raskt ute med å anta at viruset er under kontroll.

Kleskjeda Hennes & Mauritz er blant dei mange selskapa som blir påverka. Dei opplyser at 334 av butikkane deira i Kina er stengde, men at dei planlegg å opne nokre av dei dei neste vekene. Samtidig melder selskapet at viruset har påverka produksjonen ved fabrikkar i Kina.

– Om viruset held fram med å spreie seg, må vi sjå på planlegginga av produksjonen, skriv pressekontakt Ulrika Isaksson i ein e-post til nyheitsbyrået TT.

H & M kjøper mellom 20–30 prosent av kleda sine frå kinesiske underleverandørar.

Lang inkubasjonstid

Mykje er framleis ukjent når det gjeld korleis viruset smittar, men måndag kom forskarar med nedslåande nyheiter. I ein enno ikkje publisert artikkel blir det hevda at inkubasjonstida – tida frå ein blir smitta til ein får symptom – kan vere så lang som 24 dagar. Blant medforfattarane er den kinesiske epidemiologen Zhong Nanshan, kjent for å ha bidratt til å få kontroll på sars-epidemien i 2003. I artikkelen blir den gjennomsnittlege inkubasjonstida anslått til å vere tre dagar.

I dag blir dei som kan vere smitta, sett i karantene i fjorten dagar. Med lengre inkubasjonstid kan folk bere med seg smitte mykje lengre utan å vite om det.

