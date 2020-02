Ekspert meiner at Wuhan-viruset kan ha inkubasjonstid på 24 dagar

utenriks

Tidlegare er det antatt at viruset har ei inkubasjonstid på opptil fjorten dagar. Men i ein ny artikkel skrive av mellom anna den kinesiske epidemiologen Zhong Nanshan går det fram at ho kan vere på opptil 24 dagar, men også heilt nede i 0 dagar.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) påpeikar at det i artikkelen òg blir antatt at inkubasjonstida i snitt er på tre dagar. Nokon blir dessutan utsette for viruset meir enn éin gong, noko som gjer at inkubasjonstida kan verke lang.

– På noverande tidspunkt vurderer ikkje WHO å endre noko, seier Mike Ryan, WHOs sjef for kriseoperasjonar, om organisasjonens tilrådde karantenetid.

Karantenetida for dei som er mistenkt for å vere smitta, er no på 14 dagar.

Lang inkubasjonstid gjer det vanskelegare å hindre smitte sidan personar då kan vere smitteberarar lenge før dei sjølve oppdagar at dei er sjuke.

Fleire ekspertar meiner at viruset smittar òg når ein person er symptomfri, medan andre ekspertar stiller seg tvilande til det.

Zhong var ein av dei mest anerkjente forskarane og rådgivarane under sars-utbrotet i 2003.

