«Parasite» tok storeslem – skreiv Oscar-historie

utenriks

Komedien er den første internasjonale filmen som vinn Oscar-statuett for beste film, den gjævaste prisen av dei alle. Det er òg første gong ein asiatiskprodusert film vinn pris for beste originalmanus.

«Parasite» fekk òg Oscar for beste regi og beste internasjonale film under Oscar-utdelinga som samla filmeliten og andre kjendisar i ekstravagante antrekk søndag kveld.

– Etter å ha vunne beste internasjonale film, trudde eg at eg var ferdig for dagen, og eg var klar for å slappe av, sa Bong Joon-Ho etter at han fekk prisen for beste regi for «Parasite».

– Tusen takk. No skal eg drikke heilt til i morgon tidleg, avslutta Bong talen. I talen før sa han at han skulle «drikke i kveld».

Prisdryss

Bong er frå før ikkje framand med å få prisar for filmen. «Parasite» var den første framandspråklege filmen til å vinne Screen Actors Guild Awards. Bong har òg vunne beste regi under Golden Globe, og dessutan Gullpalmen i Cannes.

Etter at «Parasite»-teamet fekk statuetten for beste film, sa produsent Kwak Sin-at prisen kjem på eit gunstig tidspunkt i historia.

Sam Mendes' film «1917» var på førehand ein av favorittane til å vinne prisen for beste film, men måtte altså sjå seg slått.

Pris etter comeback

Joaquin Phoenix vann sin første Oscar-statuett for beste mannlege hovudrolle for rolla i «Joker», som hadde flest nominasjonar.

I sin følelsesladde tale talte skodespelaren mot urettferd i ei «egosentrisk verd» som han meiner bidrar til miljøøydelegging, før han hylla skodespelarbroren Riv, som døydde av overdose i 1993.

Prisen for beste kvinnelege hovudrolle gjekk til Renée Zellweger for rolla i «Judy». Ho har vore borte frå skjermen i seks år, og ho brukte takketalen til å hylle Judy Garland. «Judy» er nemleg eit biografisk drama om den amerikanske songaren og skodespelaren.

Både Phoenix og Zellweger fekk òg Bafta-priser i starten av februar for rollene sine.

Politisk stikk

Etter mange tiår som eitt av Hollywoods heitaste namn, vann Brad Pitt ein etterlengta Oscar som skodespelar.

Statuetten fekk han for birolla i filmen «Once Upon a Time … in Hollywood», der han speler ein avslappa stuntmann i filmen som er regissert av Quentin Tarantino. Komediedramaet vann òg pris for beste produksjonsdesignar.

I takketalen kom han med eit politisk stikk.

– Dei sa at eg berre hadde 45 sekund her oppe, noko som er 45 sekund meir enn Senatet gav John Bolton denne veka. Eg trur kanskje Quentin lagar ein film om det, som endar med at dei vaksne gjer det rette, sa 56-åringen, som refererte til riksrettssaka mot president Donald Trump.

Pitt har ein Oscar-statuett frå før. Den fekk han som produsent for filmen «12 Years a Slave».

Ingen «Frost»-pris

Framfor 30 millionar amerikanarar framførte Aurora og Lisa Stokke «Frost 2»-låten «Into the Unknown» saman med Idina Menzel og seks andre kvinner. Låten var nominert i kategorien beste originalmusikk. Aurora song fortryllande, skreiv CNN etter framsyninga.

Låten, som er skrive av Kristen Anderson-Lopez og Robert Lopez, måtte likevel sjå seg slått av Elton Johns lét «(I'm Gonna) Love Me Again» frå filmen «Rocket Man».

Eit utval Oscar-vinnarar

* Beste film (Best Picture): «Parasite»

* Beste kvinnelege hovudrolle (Actress): Renée Zellweger, «Judy»

* Beste kvinnelege birolle (Supporting Actress): Laura Dern, «Marriage Story»

* Beste mannlege hovudrolle (Actor): Joaquin Phoenix, «Joker»

* Beste mannlege birolle (Supporting Actor): Brad Pitt, «Once Upon a Time … in Hollywood»

* Beste animasjonsfilm (Animated Feature): «Toy Story 4»

* Beste tilrettelagde manus (Adapted Screenplay): Taika Waititi, «Jojo Rabbit»

* Beste originalmanus (Original Screenplay): «Parasite»

* Beste regi (Director): «Parasite»

* Beste dokumentar (Documentary Feature): «American Factory»

* Beste internasjonale film (International Feature): «Parasite»

* Beste filmmusikk (Original Score): Hildur Guðnadóttir, «Joker»

* Beste originalsong (Original Song): Elton John, «(I'm Gonna) Love Me Again» frå «Rocket Man»

(©NPK)