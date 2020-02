utenriks

Den formelle grunngivinga for at den offentlege flaggdagen ikkje blir markert er at prinsen «inntil vidare har trekt seg frå offisielle oppgåver», skriv The Guardian.

Veslebroren til den britiske tronarvingen har vore i trøbbel med både familien og det offentlege etter at han i eit TV-intervju forsvarte vennskapen sin med no avdøde Jeffrey Epstein.

Prinsen har òg bedt om at ein planlagt forfremming til admiral blir utsett på ubestemt tid, melder BBC.

