Trumps tidlegare marineminister vil ha Bloomberg som ny president i USA

Det er første gong ein tidlegare minister utnemnt av Trump uttrykkjer støtte til Bloomberg, som er tidlegare borgarmeister i New York og med i kampen om å bli presidentkandidat for Demokratane, melder CBS News.

Spencer meiner at Bloomberg vil forsvare den amerikanske Grunnlova og sikre at alle menn og kvinner i det amerikanske militæret blir behandla likt. I tillegg seier han at Bloomberg vil respektere råda frå militære rådgivarar.

Spencer vart avsett av Trump i november etter at presidenten vedtok at ein spesialsoldat skulda for krigslovbrot skulle få tilbake den militære rangen sin. Spencer var sterkt usamd i avgjerda og skal ha bedt Det kvite hus om ikkje å blande seg inn i saka.

Før han vart avsett av Trump, hadde Spencer skrive eit brev til Trump der han ber om å få gå av.

– Eg kan ikkje med godt samvit lyde ein ordre som eg meiner bryt med den heilage eiden eg har avlagt, skreiv Spencer i brevet.

