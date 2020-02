utenriks

Luftvernrakettane kom frå det syriske militæret og skulle stanse eit israelsk angrep ved Syrias hovudstad Damaskus, melder nyheitsbyrået Reuters, som siterer det russiske nyheitsbyrået RIA.

Flyet skal ha vore på veg frå den iranske hovudstaden Teheran til Damaskus.

Ein talsmann for forsvarsdepartementet i Moskva seier til RIA at fire israelske jagarfly angreip åtte luft-til-bakke-missil i ein forstad til Damaskus, men utan at jagarflya entra syrisk luftrom.

(©NPK)