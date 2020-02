Regn sløkker skogbrannar i australsk delstat

utenriks

Det regnar i bøtter og spann fleire stader i New South Wales, kjærkommen nedbør i ein delstat som lir av vassmangel og der skogbrannar har herja dei siste månadene.

Ein tredel av skogbrannane i delstaten har vorte sløkte som følgje av all nedbøren dei siste dagane, og talet på aktive brannar i delstaten har ikkje vore så lågt denne sesongen som no, skriv Sydney Morning Herald.

Fredag formiddag er det framleis 43 gras- og skogbrannar rundt om i New South Wales. 18 brannar har dei ikkje kontroll på.

– Det blir registrert mykje nedbør i delar av delstaten. Vi håper at det held fram med å regne på stader der det trengst mest, skriv brannvesenet i New South Wales på Twitter.

Torsdag skreiv delstaten at dei var «overlykkelege» over å sjå regn mange stader i delstaten. Dei skreiv òg at 1.200 brannmenn er i sving for å sløkke brannane.

I delstatshovudstaden Sydney vart det fredag nedbørsrekord. Fredag er den våtaste dagen i byen på nesten 15 månader, og ifølgje meteorologane kan det bli nye nedbørsrekordar gjennom helga.

Frå fredag til tysdag er det venta å komme 400 millimeter med nedbør. Det er i så fall fem år sidan sist, i april 2015, at det har regna så mykje over fire dagar, skriv Sydney Morning Herald.

Nedbøren er etterlengta, både på grunn av skogbrannane, men også på grunn av vassmangelen i storbyen og resten av delstaten.

(©NPK)