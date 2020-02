Tre døde og minst 179 personar skadde i flyulykka i Istanbul

utenriks

Flyet, ein elleve år gammal Boeing 737-maskin, tilhøyrde det tyrkiske lågprisselskapet Pegasus Airlines og sklei av rullebana på Sabiha Göcken-flyplassen i Istanbul i Tyrkia onsdag ettermiddag.

Tyrkiske styresmakter sa tidlegare at ingen personar døydde i ulykka, men ved 21-tida onsdag opplyste helseminister Fahrettin Koca at ein person er stadfesta død.

Like før midnatt opplyser styresmaktene at dødstalet hadde stige til tre, og at minst 179 personar er skadde.

Røff landing

183 personar var om bord i flyet. Passasjerar vart evakuerte gjennom sprekkane i flyet, og andre via den eine venga. Dei fleste klarte å ta seg ut på eiga hand.

Årsaka til ulykka var ei «røff landing», ifølgje transportdepartementet. Den eine motoren tok fyr i samanstøyten, men brannen vart fort sløkt.

Flyet kom frå den tyrkiske byen Izmir og sklei av rullebanen under landing. Det var veldig vått på rullebanen då ulykka skjedde, ifølgje den tyrkiske TV-kanalen NTV.

Vedvarande tryggingsproblem

Ulykker av denne typen blir kalla runway excursions på fagspråket, og Norsk Flygerforbund har lenge vore bekymra for tryggingsutfordringa runway excursions utgjer.

Det er ei luftfartshending som er eit vedvarande tryggingsproblem og som blir sett på som å ha ein høg ulykkesrisiko innan kommersiell luftfart, heiter det i ein artikkel i bransjebladet Cockpit Forum i november i fjor.

Sidan 2008 hadde 186 fly sklidne av rullebanen fram til november i fjor, ifølgje den internasjonale luftfartsorganisasjonen International Air Transport Association (IATA).

Andre gong på ein månad

Sabiha Göcken er den eine av dei to internasjonale flyplassane i Istanbul og ligg på den asiatiske sida av byen. All flytrafikk er inntil vidare omdirigert til Istanbul lufthamn, som ligg på den europeiske sida.

Seinast i januar sklei eit anna Pegasus-fly på veg frå Dei sameinte arabiske emirata av rullebanen på den same flyplassen. Alle 164 passasjerar vart trygt evakuerte.

(©NPK)