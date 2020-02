Sårbare afrikanske land rustar seg mot Wuhan-viruset

utenriks

Det er så langt ikkje stadfesta eitt einaste tilfelle av Wuhan-viruset i Afrika, men risikoen er høg, skriv The Washington Post. Dei seks landa Senegal, Sør-Afrika, Nigeria, Ghana, Madagaskar og Sierra Leone er dei einaste som så langt har hatt tekniske moglegheiter til å teste for Wuhan-viruset.

Kina har tette forretningssamband med ei rekkje afrikanske land, og det bur rundt 1 million kinesiske statsborgarar på kontinentet. Kvar dag reiser det meir enn 1.000 menneske frå Kina til afrikanske land.

Rustar opp

Onsdag uttrykte generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdshelseorganisasjonen (WHO) bekymring for risikoen for utbrot i land som var spesielt sårbare, og bad om 675 millionar dollar i donasjonar for å ruste opp.

Gjennom veka vil totalt 24 land, som utgjer mesteparten av folket i Afrika, bli utstyrte med verktøy for å gjennomføre virustestar.

Men testing er berre første ledd. Senegalesiske styresmakter seier dei ikkje har råd til å setje smittemistenkte personar i karantene, så lenge det ikkje er registrert nokon stadfesta smittetilfelle. I staden blir dei haldne under oppsyn gjennom daglege telefonsamtalar. Viss dei viser symptom, blir adressa registrert slik at dei kan bli henta.

Sårbare

Kongo er eitt av dei mest utsette landa. Helsestyresmaktene blir rekna i utgangspunktet for å vere svært kompetent, men landet handterer allereie utbrot av både ebola og meslingar.

Andre land har mindre kompetanse og er svært folkerike. Der kan viruset smitte mange menneske på kort tid.

Mange har friskt i minne ebolaepidemien i 2014 som på to år tok livet av meir enn 11.000 menneske i Vest-Afrika.

