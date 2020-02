Kampen om EU-budsjettet spissar seg til

utenriks

På det ekstraordinære toppmøtet om to veker står berre ei enkelt sak på dagsordenen: den langsiktige budsjettramma for 2021–27. I forkant av møtet skal Charles Michel ha samtalar på tomannshand med stats- og regjeringssjefane i dei 27 medlemslanda.

Det første hinderet som må forserast, er ei semje om kor stort budsjettet skal vere, det vil seie kor mykje kvart land skal bidra med.

Store summar

Onsdag kveld fekk Michel besøk av Mark Rutte, ein av dei som prøver å halde igjen på pengebruken. Han er statsminister i Nederland og inngår i «den nøysame kvartetten». Saman med Sverige, Danmark og Austerrike synest Nederland at EU kan klare seg med bidrag på 1 prosent av brutto nasjonalinntekta (BNI) til medlemslanda.

På veg ut fekk Rutte spørsmål frå Politico om han kan stå imot presset, dersom Frankrike eller Tyskland vil auke bidraget. Svaret var kontant:

– Dei må gjerne betale meir. Det gjer ikkje meg noko.

Finland, som hadde formannskapet i EU og gjorde mykje av forarbeidet i haust, foreslo ei ramme på 1,07 prosent. EU-kommisjonen ville ha 1,11 prosent, medan parlamentet ønskte seg 1,3 prosent av BNI.

Sjølv om det berre er snakk om nokre desimalar, blir det fort store summar. På sju år blir budsjettet anslått å liggje på 1.087 milliardar euro. Med kursen i dag svarer det til nesten 11 billionar kroner eller eit heilt norsk oljefond. Delt på sju blir det litt i overkant av eit norsk statsbudsjett per år.

Utjamningskamp

I tillegg til krangel om storleiken er det òg usemje om korleis pengane skal brukast. Dei to største postane er landbruk og utjamningsmidlane som skal bidra til mindre forskjellar mellom regionane. Kvart av desse felta står for omtrent ein tredel av EUs pengebruk.

Enkelte land vil kutte i desse postane og heller bruke pengar på det dei omtaler som modernisering, det vil seie felt som klima, miljø, forsking, tryggleik og migrasjon. EU-kommisjonen foreslo å redusere dei regionale midlane med 10 prosent, medan Finland gjekk endå lenger med 12.

Frykta for å få mindre førte til at 15 land samla seg i Lisboa i helga for å kjempe mot kutt, skriv Politico.

– Finansieringa av utjamningsmidlane bør halde fram på same nivå som for åra 2014–2020. Ingen stat bør oppleve eit plutseleg kutt, heiter det i ei slutterklæring frå møtet.

Dei 15 «utjamningskameratane» meiner òg at pengar til klimaomstilling og EUs «grøne giv» må komme i tillegg til regionmidlane.

Rabattane kan ryke

Brexit skaper òg ei ekstra utfordring i budsjettarbeidet. I år betaler britane som før, men til neste år er overgangsperioden og dei økonomiske forpliktingane slutt. Sidan landet var ein netto bidragsytar, betyr det at EU som heilskap får mindre å rutte med.

For å bøte på dette meiner kommisjonen og eit fleirtal av medlemslanda at dei som i dag får rabatt på bidraget sitt, bør miste rabatten. Britane hadde den største rabatten, men også Tyskland, Nederland, Danmark og Sverige har som netto bidragsytarar fått avslag på «kontingenten» i perioden som går mot slutten.

Stort puslespel

EU har òg sett på moglegheita for å hente inn eigne inntekter for å dekke inn tapet. Blant tankane som er lufta, er ei avgift på ikkje-resirkulerbar plast og å ta noko av overskotet frå handelen med utsleppskvotar. Det første er antakeleg ikkje nok, og det andre er kontroversielt – og begge delar må godkjennast av medlemslanda.

Det er med andre ord mange brikker som må falle på plass. Det er ikkje sikkert EU klarer å legge heile puslespelet 20. februar, men dei kan i det minste håpe å komme litt nærare ei løysing.

(©NPK)