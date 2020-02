35 barn av moglege IS-krigarar overlevert til Russland

utenriks

Dei foreldrelause gutane og jentene vart overleverte til ein russisk delegasjon i byen Qamishli, ifølgje ein korrespondent for nyheitsbyrået AFP.

Ein talsmann for dei kurdiske styresmaktene seier at utleveringa vart godkjent etter at identiteten til barna vart stadfesta gjennom DNA-prøvar. Dei skal vere i alderen fire til 16 år.

– Vi er glade over å halde fram arbeidet med å sende desse barna, som i dag er i leirar, heim, seier Anna Kiznetsova som er barnerettskommissær hos den russiske presidenten.

I slutten av 2017 sa Russlands president Vladimir Putin at arbeidet for å returnere barna er «ei veldig ærefull og riktig handling» og lova å hjelpe til.

Kurdarane i Syria har fleire gonger bedt det internasjonale samfunnet om at IS-mistenkte og familiane deira blir henta tilbake til heimlanda sine.

