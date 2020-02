– Romney vil alltid vere bitter for at han ikkje vart president

utenriks

Ord som «Sleip», «slu» og «snikande» over bilde av senator Mitt Romney startar ein video president Donald Trump delte på Twitter eit par timar etter at han vart frifunnen i riksrettssaka onsdag kveld.

Romney, som stemte for å felle Trump på det første tiltalepunktet om maktmisbruk, har fått sterke reaksjonar frå partifellar.

Etter alt og dømme kjem Romney til stå åleine i stormen frå partifellar og Trumps allierte. Kor lenge han må stå i han, vil vere opp til Trump, skriv Washington Post.

For Trumps frifinning er bittersøt, skriv Politico, sidan det kom ein uvelkommen overrasking frå sida.

Til Washington Post seier kjelder i partiet og Trumps valkampapparat at dei håper han går vidare i staden for å engasjere seg i eit oppgjer om Romney.

– Bitter

Donald Trumps son, Donald Jr., meiner at den tidlegare presidentkandidaten frå 2012 bør kastast ut av partiet.

– Mitt Romney vil alltid vere bitter for at han aldri vart president. Han er for svak til å stå imot Demokratane, så han er ein del av dei no. No er han medlem av opposisjonen og bør utvisast frå Det republikanske partiet, seier han i ei fråsegn på Twitter.

Trump har varsla at han skal kommentere frifinninga i Senatet torsdag klokka 18 norsk tid. Fram til no har han delt to videoar på Twitter der han i den eine kallar Romney for «Demokratanes hemmelege våpen» og framhevar Romneys nederlag mot Barack Obama i presidentvalkampen i 2012.

President for alltid

I ein annan video, med «I Dovregubbens hall» av Edvard Grieg som lydspor, antydar han at han vil sitje som president for alltid.

– Hadde den mislykka presidentkandidaten Mitt Romney vigd den same energien og sinnet til å slå ein vaklande Barack Obama som han på sin skinnheilage måte gjer mot meg, kunne han ha vunne valet, skriv Trump på Twitter ved midnatt til onsdag.

– Berre dei politiske opponentane til presidenten – alle demokratar og ein mislykka republikansk presidentkandidat – stemte for riksrett, seier pressetalsperson ved Det kvite hus Stephanie Grisham, som jobba for Romneys presidentkampanje i 2012.

Står på sitt

I eit fire sider langt brev, som CNN har publisert, forklarer Romney kvifor han meinte Trump var skuldig i tiltalepunktet om maktmisbruk.

Senatoren frå Utah seier òg i eit intervju med Fox News at avgjerda om å stemme imot ein president frå sitt eige parti var ein av dei vanskelegaste avgjerdene han har stått overfor.

– Eg er klar over at det er folk i partiet mitt som er svært usamde og som tar kraftig avstand frå avgjerda mi, seier den republikanske veteranen.

Romney understrekar at han måtte stemme i samsvar med samvitet sitt og si mormonske tru.

– Som senator har eg svore ein eid til Gud at eg vil tene rettferda upartisk. Med stemma mi viser eg barna mine og barna deira at eg gjorde plikta mi etter beste evne, seier han.

Romney seier òg at han er klar over at avgjerda hans vil få konsekvensar.

Står åleine

I ein analyse skriv CNNs Chris Cillizza at Romney truleg kjem til å stå åleine i bråket frå Trump og partifellar.

– Han visste kva stemma hans for å felle Trump ville bety, for han, familien hans og den politiske framtida hans. Men han gjorde det likevel, skriv han.

Washington Post skriv at det er svært usannsynleg at Det republikanske partiet kjem til å kaste han ut. Men dei som er allierte med presidenten kan presse på for ei slik avgjerd.

Men Romney har òg fått støtte frå enkelte demokratar, blant dei Adam Schiff, som seier at Romney viser at ein kan stå opp mot presidenten.

Senatets leiar Mitch McConnell seier han er «overraska og skuffa» over Romney, men understrekar at Utah-republikanaren i stor grad støttar presidenten.

