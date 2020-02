Sky: Britiske forskarar nærmar seg ein vaksine mot Wuhan-viruset

utenriks

Å få i gang ei rask testing er likevel avhengig av om forskarane får nok økonomisk støtte, skriv Sky News på nettsida si.

Professor Robin Shattock ved Imperial College of London seier at vaksinen kan testast på dyr allereie neste veke og på menneske til sommaren viss prosjektet blir sikra økonomisk. Vanlegvis tar dette arbeidet to til tre år.

Viruset vart oppdaga i den kinesiske storbyen Wuhan i desember. Det har til no smitta over 20.000 menneske, dei aller fleste i Kina. Over 400 har mista livet.

