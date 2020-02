Pelosi reiv Trumps tale i to

utenriks

Isfronten mellom Pelosi og Trump har på nytt vorte tema i samband med talen til presidenten om rikets tilstand natt til onsdag norsk tid.

Eit klipp som CNN har publisert, viser Pelosi rive arket i to medan visepresident Mike Pence står ved sida av og applauderer talen til presidenten.

– Fordi det var det mest høflege å gjere med tanke på alternativa, sa Pelosi ifølgje nyheitsbyrået AFP om kvifor ho reiv arket i to.

I ei fråsegn kallar Pelosi òg Trumps tale for «eit manifest av usanningar».

Før Trump talte, strekte Pelosi ut handa si til presidenten, men han tok ho ikkje. Det er usikkert om Trump i det heile såg handa hennar, skriv nyheitsbyrået AP.

– Demokratane vil aldri stoppe med å strekke ut vennskapshanda for å få jobben gjort for folket. Vi vil jobbe for å finne eit felles grunnlag der vi kan, men stå på vårt når vi ikkje kan, skriv Pelosi på Twitter, der ho har lagt ved eit bilde av at ho strekker ut handa til Trump.

Demokraten stadfesta tysdag at ho og presidenten ikkje har snakka saman sidan oktober, for rundt fire månader sidan. Den gong møttest dei i samband med eit Syria-møte i Det kvite hus. Møtet handla om Trumps avgjerd om å trekke dei amerikanske soldatane ut av det nordlege Syria.

