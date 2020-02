Nær 30 har mista livet i to snøskred i Tyrkia

utenriks

Rundt 300 redningsarbeidarar vart sendt ut etter at ein brøytebil og ein minibuss vart tatt av eit skred ved byen Bahceseray tysdag kveld.

Men onsdag formiddag vart redningsarbeidarane ramma av eit nytt snøskred, som tok med seg fleire køyretøy og fleire tital menneske.

Ifølgje guvernøren i provinsen Van, Mehmet Emin Bilmez, er minst 23 personar omkomne i det siste skredet. Blant dei er åtte militære politifolk, tre landsbyvakter, tre brannmenn og ni frivillige.

Rundt 30 andre vart tatt av snømassane, men dei vart anten gravne fram i live eller kom seg unna ved eiga hjelp. Det blir leita ifølgje guvernøren etter fleire andre som kan ligge gravlagde i snøen, men han har ikkje sagt kor mange det dreier seg om.

Det første skredet tok livet av minst fem menneske, medan minst to andre vart melde sakna. Sjåføren til brøytebilen hamna òg under snøen, men skal ha greidd å knuse eit vindauge og komme seg ut og opp. Deretter gjekk han til fots til næraste landsby for å varsle om hendinga, melder tyrkiske medium.

Området der skreda gjekk, ligg i eit fjellområde like ved grensa til Iran.

(©NPK)