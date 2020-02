Iowa vart kalddusj for Joe Biden

utenriks

Biden leidde ifølgje meiningsmålingane kappløpet om å bli Demokratanes presidentkandidat, men måtte sjå seg slått av både Pete Buttigieg, Bernie Sanders og Elizabeth Warren i Iowa.

– Han gjekk på ein kjempesmell, men eg trur ikkje at det har så mykje med politikk eller personlegdom å gjere. Biden er godt likt, men eg trur at mange ser på han som «gårsdagens mann», seier professor Torbjørn Lindstrøm Knutsen ved NTNU i Trondheim.

– Buttigieg har forstått korleis caucus-systemet i Iowa fungerer, han såg kva valkretsar Obama vann, men som demokratane tapte til Trump. Der fann han lause og usikre veljarar og sette inn ein kraftig innsats for å få dei over på si side, seier han til NTB.

Lause veljarar

Om Buttigieg vil lykkast med same taktikk i New Hampshire og andre delstatar er eit ope spørsmål, meiner Lindstrøm Knutsen.

– Meiningsmålingar tyder ikkje på det, sjølv om det kan vere republikanarar i mange statar som er misnøgde med Trump og som ser etter ein meir moderat kandidat, seier han.

For dei er Sanders og Warren for ekstreme, medan Buttigieg blir sett på som moderat, meiner Lindstrøm Knutsen.

Uklar plattform

Buttigieg blir kritisert for å ha ei høgst uklar politisk plattform, for å snakke folk etter munnen og for stadig å endre kurs i viktige spørsmål.

– Han har gått tilbake på det han tidlegare har sagt både når det gjeld helsevesenet, innvandring, pengebidrag til politikarar og behovet for politiske reformer, konstaterte kommentatoren Mehdi Hasan nyleg i The Intercept.

Lindstrøm Knutsen har òg registrert dette, men trur ikkje nødvendigvis at det er ei ulempe.

– Politikarar kan vere godt tent med ei litt ullen plattform, eg trur ikkje nødvendigvis at det er dei politiske argumenta som er det utslagsgivande, seier han.

