EU-kommisjonen vil revidere budsjettreglar

Etter den førre finanskrisa, innførte kommisjonen ei ordning for å følgje med på om medlemslanda følgde reglane. Visepresident Valdis Dombrovskis seier onsdag at systemet har gitt fleire positive resultat, som å redusere dei største underskota og gjere landa mindre sårbare for økonomiske sjokk. Likevel er det mykje arbeid som står att, seier han.

– Felles finanspolitiske reglar er avgjerande for stabilitet i økonomiane og i eurosona. Og finansiell stabilitet er ein føresetnad for vekst og nye arbeidsplassar, sa han på ein pressekonferanse i Brussel onsdag.

Det har vist seg politisk svært betent å handheve desse reglane, og EU har i dag avgrensa med sanksjonsmoglegheiter. Då Italias førre regjering ville blåse i budsjettreglane, førte det til ein langvarig krangel med Brussel.

EU har lovfesta at medlemslanda skal unngå at statsbudsjetta har større underskot enn 3 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP). Gjelda skal haldast under 60 prosent av BNP. Likevel skjer det ofte at medlemmene ikkje lever opp til krava.

Kommisjonen vil ha debatt om «ein ny konsensus» om felles mål. Det inkluderer debatt om kva som kan fungere som pisk og gulrot.

