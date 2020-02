Viruset spreier seg vidare trass ekstreme tiltak

utenriks

Talet på stadfesta tilfelle i Kina var tysdag 20.463, inkludert dei delvis sjølvstyrte byane Hongkong og Macau.

Auken samanlikna med førre tal frå kinesiske styresmakter var på over 300 personar. Og det reelle talet på smittande kan vere langt høgare, sidan mange truleg berre får milde symptom og ikkje blir registrerte av helsestyresmaktene.

Spreiinga av viruset held fram trass dei ekstreme tiltaka som er innførte for å bremse epidemien. Tysdag vart det innført strenge restriksjonar på rørslene til innbyggjarane i fleire nye byar som ligg langt unna Wuhan, der sjukdommen oppstod.

Fleire byar isolerte

Både i Taizhou og delar av byane Hangzhou og Ningbo får frå no av berre éin person per hushald gå ut for å handle annankvar dag.

I Taizhou er 95 togruter innstilte. Restriksjonane i Hangzouh omfattar bydelen der IT-giganten Alibaba har hovudkvarteret sitt.

Alle dei tre byane ligg i provinsen Zhejiang ved den kinesiske austkysten, langt unna innlandsbyen Wuhan.

Frå før er rundt 50 millionar menneske meir eller mindre isolerte som følgje av tiltaka i provinsen Hubei, der Wuhan er hovudstad.

Her er dei fleste vegar og jernbanar stengt, og flyavgangar innstilte. I tillegg har kinesiske styresmakter på rekordtid sørgd for bygging av to nye feltsjukehus i Wuhan.

Cruiseskip i karantene

Fleire andre land har sett i verk svært strenge tiltak for å unngå spreiing av sjukdommen utanfor Kina.

USA er eitt av fleire land som har innført innreiseforbod for utanlandske reisande som kjem frå Kina – noko som har utløyst stor misnøye hos kinesiske styresmakter.

I Japan er eit cruiseskip med 3.700 personar om bord sett i karantene. Éin tidlegare passasjer har fått påvist det nye coronaviruset, og åtte personar om bord har feber eller andre moglege symptom.

Sjukdommen er påvist i minst 25 land i tillegg til Kina, men i desse landa er det snakk om forholdsvis få tilfelle. Tysdag kom det melding om det første tilfellet så langt i Belgia – ein belgiar som har opphalde seg i Wuhan og som så langt ikkje har fått nokon symptom.

Talet på dødsfall som følgje av sjukdommen i Kina var tysdag 426, inkludert éin person i Hongkong. Den einaste som så langt har mista livet utanfor Kina, er ein kinesisk mann som døydde under eit opphald på Filippinane.

(©NPK)