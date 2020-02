Virus-spøk tvinga canadisk fly mot Jamaica til å snu

utenriks

Ein talsmann for flyselskapet Westjet seier kabinpersonalet følgde «alle protokollar for smittsame sjukdommar om bord, inkludert å skilje individet som kom med ein ugrunna påstand om coronaviruset frå resten av passasjerane på flyet».

Mannen skal ha reist seg opp omtrent midtveges i den fire timar lange flyturen og byrja å ta bilde av seg sjølv. Under fotoseansen skal han høglydt erklært at han hadde vorte smitta av viruset.

Personalet om bord gav mannen ei maske og hanskar, og beordra han til å gå bak i flyet, som hadde 243 passasjerar om bord.

– Eg tippar denne fyren tenkte at det var ein morosam spøk, men det er berre kjemperart. Vi er veldig frustrerte, alle saman. Det er utruleg egoistisk å øydeleggje for 240 personar, seier Julie-Anne Broderick, som var om bord flyet, til kringkastaren CBC.

Politi og medisinsk personell møtte flyet ved landing i Toronto. Politiet i regionen har stadfesta at ein 29 år gammal mann er arrestert og vil bli stilt for retten for påfunnet.

Det nye coronaviruset har smitta meir enn 20.400 personar og tatt livet av 425, dei aller fleste i Kina.

