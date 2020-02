Studie: Rundt halvparten av flyktningar til Tyskland i arbeid innan fem år

utenriks

Studien vart gjort av det Nürnberg-baserte instituttet for arbeidsmarknads- og yrkesforsking (IAB).

– Integreringa gjennom arbeidsmarknaden er derfor noko raskare enn kva ho har vore for flyktningar tidlegare, skriv forfattarane bak studien.

Talet på flyktningar som kom Tyskland, skaut i vêret med om lag 1,2 millionar mellom 2013 og 2018, med flest tilkommer i 2015.

49 prosent av dei som kom, var i arbeid innan i 2018, to tredeler av dei på fulltid.

Forskarane fann likevel store forskjellar mellom kvinner og menn. Berre 29 prosent av kvinnene hadde fått seg jobb etter fem år, samanlikna med 57 prosent for mennene.

Brorparten arbeider i spesialistyrke, medan 44 prosent jobbar som ufaglærte, heiter det i studien.

Sysselsetjinga for flyktningane som kom til Tyskland etter krigane i Jugoslavia på 1990-talet, låg noko bak flyktningane i dag etter fem år, med ein del på 44 prosent som var i arbeid.

IAB fann at den tyske arbeidsmarknaden er i lang betre forfatning i dag, og at det er betre integrering og fleire språkkurs for flyktningar enn det har vore i tidlegare tiår.

