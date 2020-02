Resultatet i Iowa lèt vente på seg grunna kvalitetssjekk

utenriks

Det opplyser partiet til mellom anna CNN. Dei opplyser òg at valoppslutninga er den same i år som den var førre gong i 2016.

Resultatet var venta rundt klokka 4 natt til tysdag. Det er ukjent når det vil vere klart. Ei kjelde opplyser til the Hill at resultatet ikkje kjem til å bli offentleggjort måndag kveld lokal tid.

App-trøbbel

Demokratane avviser at det dreier seg om hacking. Dei seier det dreier seg om eit «rapporteringsproblem».

Kommunikasjonsdirektør Mandy McClure seier partiet «fann avvik i rapporteringa av tre sett med resultat».

Det skal ha oppstått tekniske problem med ein app som skulle brukast til å rapportere inn resultata.

– I tillegg til teknikken som blir brukt for å rapportere resultata, bruker vi òg bilde av resultata og dokument for å sikre oss at alle resultata stemmer overeins og at tala vi rapporterer er riktige, seier McClure.

– Få rett resultat

Fleire av demokratane som stiller til val, talte måndag kveld lokal tid sjølv om resultatet enno ikkje hadde komne.

– Det demokratiske partiet i Iowa jobbar med å hente inn resultata, og få dei rett, sa tidlegare visepresident Joe Biden i talen sin til støttespelarar i Des Moines.

Biden meiner det kjem til å vere tett i toppen blant resultata.

– Vi kjem til å gå ut herfrå med vår del av delegatar, seier han.

Trumps slutt

Senator Bernie Sanders frå Vermont var på scena saman med kona Jane, to barnebarn, sonen og svigerdottera. Han seier han har ei god kjensle på at når resultata blir offentleggjorde, kjem det til å bli veldig, veldig bra i Iowa.

– I dag markerer vi starten på slutten for Donald Trump, sa Sanders òg.

Nominasjonsvalet i Iowa skjedde i form av nesten 1.700 folkemøte som vart arrangerte på skular, bibliotek og i kyrkjer. I staden for å fylle ut valsetlar, stilte folk seg i grupper basert på kva kandidat dei stemmer på.

