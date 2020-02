utenriks

Pasienten har nyleg vore i Kina og har oppsøkt lege med symptom på ein luftvegsinfeksjon. Han er no lagd i isolat, av frykt for at han kan vere smitta av Wuhan-viruset.

– Vi har tatt prøvar og ventar å få svar på dei på onsdag, seier smittevernslege Bengt Wittesjö.

Det mistenkte tilfellet vart først meldt av Blekinge läns Tidning. Wittesjö seier til avisa at mistanken om smitte er svak.

